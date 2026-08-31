Una avería en un tren regional corta durante casi una hora la circulación entre Santiago y Ourense

Una avería en un tren regional con destino a Ponferrada ha obligado este lunes a interrumpir durante algo menos de una hora la circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y Ourense.

Según ha informado Adif, la incidencia se produjo minutos antes de las 17:00 horas entre la Bifurcación Coto da Torre y Ourense.

Fuentes de Renfe han explicado a Europa Press que se trató de una "incidencia puntual" en un convoy que quedó detenido en la vía, lo que impidió temporalmente el paso del resto de trenes por este tramo.

La avería pudo ser solventada y la circulación quedó restablecida alrededor de las 17:45 horas.

Por su parte, los viajeros que se encontraban en el tren afectado fueron trasladados a otro convoy en la estación de Ourense para poder continuar su viaje.