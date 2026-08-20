Se llevan a pulso hasta el coche una máquina tragaperras y extraen el botín: 3.000 euros, en Ourense

Un hombre ha sido detenido y otro está siendo investigado por la Guardia Civil como presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales y hosteleros, así como en una guardería. El detenido es un hombre de Ourense de 58 años y el investigado un varón de 66 años que se encuentra preso por otras causas en el Centro Penitenciario de O Pereiro de Aguiar.

La investigación, denominada "Rexou", comenzó tras un robo con fuerza ocurrido el 16 de septiembre de 2025 en un restaurante de Luintra, en Nogueira de Ramuín. Para acometer el ilícito, los presuntos autores acudieron a la localidad en el vehículo de uno de ellos y, una vez allí, violentaron la puerta del establecimiento.

A continuación, sacaron al exterior la máquina tragaperras para seguidamente subirla al vehículo y abandonar el lugar, dirigiéndose a la localidad de O Regueiro donde procedieron a extraer el cajetín con la recaudación de la máquina que ascendía a 3.000 euros.

Otros tres delitos

El día 20 de septiembre tuvieron lugar otros tres delitos de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería, otro de congelados y uno en grado de tentativa en una guardería infantil. Todos ellos en A Valenzá, en Barbadás.

Durante la investigación los agentes recabaron los indicios suficientes para determinar que el varón que se encuentra interno en el citado centro penitenciario pudiera ser el presunto autor de los mismos.

Así, la persona detenida pasó a disposición judicial este jueves, aunque se decretó su puesta en libertad.