Muere un ciclista tras sufrir una caída en Xinzo de Limia (Ourense)

Un hombre ha fallecido tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta en Xinzo de Limia, en la provincia de Ourense.

El accidente se produjo alrededor de las 21.00 horas de este martes en el lugar de Manga de Arriba, en la parroquia de Lamas, según informó el CIAE 112 Galicia.

Un particular alertó a los servicios de emergencia y comunicó que un hombre se había caído de una bicicleta y permanecía inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos de Xinzo y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, además de personal sanitario de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del ciclista, que falleció en el lugar.