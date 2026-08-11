Extinguido el incendio de Baltar (Ourense) y se registra un conato en el Parque Natural Serra do Xurés

Incendio en Baltar (Ourense), en una imagen tomada por la BRIF de Laza en su desplazamiento hacia el incendio, a 8 de agosto de 2026 BRIF de Laza

Los servicios de emergencia han extinguido en la tarde de este lunes un conato de incendio que se originó en Calvos de Randín, en el Parque Natural Serra do Xurés, y han dado por extinguido también el fuego que ha calcinado 133 hectáreas en el municipio ourensano de Baltar.

Según la información de la Consellería de Medio Rural, el último fuego comenzó sobre las 18,17 horas en el municipio ourensano de Calvos de Randín, concretamente en la parroquia de Randín.

A las 19,50 horas quedaba extinguido tras calcinar una superficie de 0,01 hectáreas dentro del Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. En su extinción se movilizaron dos agentes, una brigada y una motobomba.

Además, a las 19,42 horas se daba por extinguido el incendio forestal que desde el sábado afectaba a la parroquia de Garabelos do Bouzo, en Baltar. Las llamas afectaron, finalmente, a una superficie de 138,82 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron, de modo acumulado, tres técnicos, 15 agentes, 33 brigadas, 20 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, seis helicópteros y nueve aviones.

Controlados los de Rodeiro

Por otra parte, permanecen controlados los dos incendios que registra el municipio pontevedrés de Rodeiro, que han afectado cada uno de ellos a unas 20 hectáreas.

En concreto, poco antes de las 20,00 horas quedaba controlado el incendio de la parroquia de Arnego. El fuego de la parroquia de Carboentes lleva controlado desde las 22,48 de este domingo.