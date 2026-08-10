Sufre un accidente y pasa varias horas deambulando desorientada por el monte, en Ourense

Una persona, que resultó herida en un accidente de coche en Lobios, pasó varias horas deambulando por el monte desorientada hasta que pudo ser auxiliada por los servicios de emergencias.

Según informó el 112 Galicia y recogió Europa Press, un particular dio aviso este pasado domingo poco antes de las 17:00 horas, después de que esta persona llegase herida al lugar de Compostela, en la parroquia de Manín (Lobios), comunicando que había sufrido un accidente de tráfico.

La persona implicada había trasladado que su vehículo había caído por un desnivel y que, tras el impacto, había perdido el conocimiento. Al despertarse, la persona herida indicó que había caminado durante varias horas por el monte hasta encontrar ayuda, pero, como consecuencia de su estado de desorientación, no pudo precisar el lugar exacto del siniestro.

Al lugar se movilizaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y la persona perjudicada fue trasladada en ambulancia al Hospital de Ourense. Mientras, los servicios de emergencias -entre ellos Guardia Civil de Tráfico y GES de Lobios- han desplegado un dispositivo de rastreo para localizar el vehículo y esclarecer las circunstancias del siniestro.