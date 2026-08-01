Retenciones en la entrada de Galicia por A Mezquita (Ourense), parroquia de A Canda, en el kilómetro 111 de la A-52, a 1 de agosto de 2026.

Retenciones en la entrada de Galicia por A Mezquita (Ourense), parroquia de A Canda, en el kilómetro 111 de la A-52, a 1 de agosto de 2026. DGT

Provincia de Ourense

Las obras en la A-52 causan importantes retenciones en plena operación salida de agosto

Las acumulaciones oscilan entre los dos y cinco kilómetros, dependiendo del lugar

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Importantes retenciones las que se están produciendo en estos momentos en la autovía A-52 de las Rías Baixas en plena operación salida y debido a las obras que permanecen activas en el vial. Las acumulaciones oscilan entre los dos y cinco kilómetros, dependiendo del lugar.

Ciclista en una ruta por carretera.

Están ubicadas en dos puntos, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Uno de ellos es la entrada a Galicia por el municipio ourensano de A Mezquita (desde la parroquia de A Canda), que se corresponde con el kilómetro 111, donde las retenciones son de entre cuatro y cinco kilómetros.

Por su parte, en el punto kilométrico 273, a la altura de A Caniza (Pontevedra), las acumulaciones de vehículos se extienden durante dos y tres kilómetros. Esto está sucediendo durante un fin de semana de intensos desplazamientos, durante el que la DGT espera un total de 5,6 millones en toda España.