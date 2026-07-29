Roba un vehículo y circula a 200 kilómetros por hora con las luces apagadas, en Allariz (Ourense)

El conductor de un vehículo que circuló a más de 200 kilómetros por hora, con las luces apagadas, sin carnet de conducir y en un vehículo sustraído en el municipio ourensano de Allariz, está siendo investigado por la Guardia Civil.

Este hombre, según ha informado la Comandancia, contaba con una orden de alejamiento del propietario del vehículo sustraído, y terminó detenido este pasado fin de semana. Este pasado lunes pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad con medidas.

En concreto, durante la madrugada del pasado domingo 29 de marzo, Agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Ourense localizaron un vehículo circulando en la A-52 a la altura de Allariz, mientras se encontraban realizando servicios de vigilancia.

En este caso, el turismo circulaba a una velocidad "notoriamente superior a la establecida", sin poseer, además, seguro para el vehículo en vigor, motivo por el cual los Agentes procedieron a darle el alto y a notificarle la infracción.

Sin embargo, tras activar las señales luminosas, el conductor ni redujo la velocidad ni detuvo el vehículo, ubicándose entonces los guardias en el carril izquierdo para hacerle indicaciones con la linterna para que este se apartara.

Los agentes tuvieron que apartarse

En ese momento, el conductor se aproximó con su vehículo a los Agentes, procediendo estos a realizar una maniobra evasiva para evitar colisionar y emprendiendo entonces el conductor la huida a gran velocidad.

Acto seguido, los agentes realizaron el seguimiento del turismo observando como este se cambiaba de carril aleatoriamente y en numerosas ocasiones, adelantando además a vehículos, apagando las luces e incrementando la velocidad hasta alcanzar los 200 kilómetros por hora durante al menos 15 kilómetros.

Tal y como ha indicado la Guardia Civil, el vehículo se encontraba sustraído y el investigado contaba con una orden de alejamiento del titular del mismo. Tras intervenir el turismo y realizar las indagaciones necesarias, la Comandancia comprobó, además, que los neumáticos tampoco se encontraban en buen estado.

Asimismo, el conductor no contaba con su domicilio actualizado en la DGT, lo que "dificultó durante meses su localización", hasta que, tras semanas de investigación, los agentes lograron localizarlo e identificarlo, descubriendo que, en el momento de los hechos, este carecía de carnet de conducir en vigor porque "había agotado todos los puntos asignados a su permiso".

Se le investiga por cuatro delitos

Según las mismas fuentes, el investigado se enfrenta ahora a cuatro delitos: uno de conducción temeraria, que podría traerle penas de prisión de 2 a 5 años; otro de conducción de vehículo a motor con pérdida de vigencia del permiso -podría incurrir en una pena de prisión de 3 a 6 meses-, uno de desobediencia grave a Agentes de la Autoridad -prisión de 3 meses a 1 año- y un delito de hurto -prisión de 6 a 18 meses-.

A ello, se suma además la denuncia por la comisión de dos infracciones administrativas. En primer lugar, por no haber comunicado el conductor su cambio de domicilio a la DGT y no haber respetado las señales y órdenes de los Agentes; y en segundo lugar por circular sin constar que el propietario del vehículo lo tenga suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su circulación.