Una mujer resulta herida tras caer a un río en Allariz (Ourense)

Una mujer resultó herida en la noche de este lunes tras caer al río en las inmediaciones de la calle Abuín, en Allariz, en Ourense.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso pasadas las 22:30 horas, después de recibir el aviso de los voluntarios de Protección Civil del municipio, que informaron de que una persona había caído al agua.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se movilizó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil.

La mujer fue rescatada y trasladada posteriormente en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.