Restablecida la circulación ferroviaria en Ourense tras los incendios provocados por el paso de un tren

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026, en Untes, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

La circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo ha sido restablecida durante la madrugada de este martes. El tráfico quedó afectado por el paso de un tren que provocó varios incendios.

Como recoge Europa Press, esta incidencia obligó a interrumpir el paso de trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela en la tarde del pasado lunes. Las llamas no afectaron a los trenes de alta velocidad.

Fuentes de la Consellería do Medio Rural han informado que de los ocho incendios registrados por este motivo el pasado lunes solo quedan sin extinguir dos: uno en Untes, que quema cuatro hectáreas y está controlado; y otro en Maside, que calcina entre tres y cuatro hectáreas y está estabilizado.

Cabe recordar que el paso de un tren por la línea convencional sobre las 14:00 horas provocó hasta ocho incendios en los municipios de Maside —donde se han originado cuatro focos—, Ourense —dos fuegos—, Amoeiro y Punxín en la tarde del pasado lunes, según Medio Rural.

En su extinción han trabajado múltiples medios, entre ellos las Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica. Según destaca la Delegación del Gobierno, "de forma coordinada con el dispositivo autonómico".

Incendios en Laxe y Ribas de Sil

Mientras, continúa estabilizado el incendio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, tras arrasar 180 hectáreas. Comenzó en la tarde del sábado y fue necesario declarar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad a Chenzas, una alerta que quedó desactivada en la madrugada del domingo.

Por su parte, permanece controlado desde las 23:37 horas del domingo el incendio registrado en los municipios coruñeses de Vimianzo y Laxe. Este se fusionó en un único fuego, tras unirse los iniciados en la parroquia de Salto, en Vimianzo, y el de Nande, en Laxe. Afecta en conjunto a unas 220 hectáreas.