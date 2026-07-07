Heridas tres personas en una colisión con cinco vehículos implicados en Coles (Ourense)

Tres personas han resultado heridas tras producirse una colisión con cinco vehículos implicados en la carretera N-525, en el municipio ourensano de Coles. Según ha explicado el 112 Galicia, el choque se produjo entre cuatro turismos y un camión-hormigonera sobre las 15:00 horas.

Tal y como informa Europa Press, varios particulares contactaron con la central de emergencias para informar de este accidente, señalando que había varios coches implicados.

Así, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento del personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de O Carballiño, de los miembros del GES de Pereiro de Aguiar, de la Guardia Civil de Tráfico y de los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles.

Una vez en el punto, los servicios de emergencias comunicaron que todos los ocupantes de los vehículos estaban liberados y accesibles.

Igualmente, los agentes de Tráfico confirmaron que tres personas habían resultado heridas de carácter leve.