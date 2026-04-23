Cuba extradita a Martiño Ramos, el condenado por abusos a una menor en Ourense: Ya viaja a España

Martiño Ramos Soto, el profesor condenado a 13 años de cárcel por agredir física y sexualmente a una menor en Ourense durante cuatro años, ha sido extraditado este miércoles desde Cuba a España y ya viaja en un avión con dirección a Madrid. Ramos Soto se había fugado a la isla el pasado julio, antes de que la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. En noviembre fue detenido por las autoridades cubanas.

La búsqueda de Martiño Ramos, que figuró en la lista de los diez fugitivos más buscados de España, fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Ourense. La Policía confirmó además que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú, tal y como recoge este miércoles Europa Press. Ramos Soto tiene 50 años y en el pasado fue conocido como militante en la ciudad de As Burgas de la formación desaparecida En Marea.

Los hechos

Martiño Ramos fue condenado en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a una alumna desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió los 16, después de haber contactado con ella por redes sociales y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad familiar.

El hombre, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas" y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

En el mes de julio de 2025 la sentencia fue declarada firme y se notificó a las partes en septiembre. Sin embargo, Martiño Ramos no llegó a entrar en prisión, porque en ese periodo huyó de España.

El 31 de octubre se dictó una orden internacional de busca y captura y en noviembre el diario 'El Español' adelantó que Martiño Ramos vivía y trabajaba como fotógrafo en La Habana desde el mes de julio. En Cuba fue detenido en noviembre y, desde entonces, se estaba a la espera de esta extradición.