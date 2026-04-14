Imputado el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por prevaricación al dirigir su televisión local sin pedir compatibilidad

El Tribunal de Instancia de Ourense ha imputado al alcalde de la ciudad de las Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, por un posible delito continuado de prevaricación. El juez instructor afirma que el regidor no solicitó la compatibilidad del cargo con sus actividades profesionales privadas, en concreto la dirección de una televisión local.

De esta forma, el magistrado ha dado por concluida la investigación y ha decretado que se continúe la tramitación de las diligencias previas: se trasladará la decisión al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que formulen por escrito la acusación y se solicite la apertura de juicio oral —o el sobreseimiento de la causa—.

En su resolución, el juez no cuestiona que Jácome no pueda ejercer como alcalde y como director de Auria TV al mismo tiempo, sino que no haya solicitado la compatibilidad pese a estar obligado a ello. "Requiere declaración formal de compatibilidad por parte del pleno de la entidad local cuando ese miembro desempeñe ocupaciones marginales que sean remuneradas", apunta en una nota el Tribunal.

"En el supuesto de autos, es evidente que las actividades que desarrolla el señor alcalde fuera del Ayuntamiento de Ourense, en especial la dirección de Auria TV, le suponen ingresos de cierta entidad", destaca el magistrado en el auto, en el que concluye que su decisión de no instar la declaración de compatibilidad "solo obedece a su interés particular".

El magistrado ha añadido que le corresponde al pleno municipal "valorar si esa explotación puede incluirse dentro del concepto de administración del patrimonio personal o familiar". Además, ha recordado que, en caso de discrepancia, "deberían ser los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa los que decidieran".

Así, ha concluido que la posición de Jácome de no solicitar la compatibilidad es "totalmente arbitraria y carente del más mínimo respaldo legal o jurisprudencial". Además, el alcalde "desatendió por completo" un acuerdo plenario que le instaba a renunciar a su sueldo "claramente incompatible", así como fue también advertido de "la situación irregular" por parte de Fiscalía.

En esta línea, ha afirmado que el regidor era "consciente de la injusticia que podría generar esa situación y del grave daño que se le causaba a las arcas municipales al cobrar una cantidad en concepto de salario a la que no tendría derecho si no se le reconoce la compatibilidad discutida”.