Ladrones de crucifijos en Ourense: Roban 51 en tres cementerios distintos

La Guardia Civil de Ourense investiga un robo de lo más insólito: El de crucifijos en distintos camposantos de la provincia, concretamente, en varias localidades de Celanova. Así lo han informado fuentes del cuerpo esta mañana.

Existen tres denuncias alusivas a robos de cruces o cristos, en la Iglesia de Casariño, otra en Pontefechas, y una última en el propio cementerio de Celanova. En el primer caso fueron seis, en el segundo, cinco, y, en el tercero, 40.

La Guardia Civil ha confirmado que se están investigando los hechos.