Roban 51 crucifijos en cementerios de Ourense.

Roban 51 crucifijos en cementerios de Ourense. Guardia Civil

Provincia de Ourense

Ladrones de crucifijos en Ourense: Roban 51 en tres cementerios distintos

La Guardia Civil de Ourense está investigando los hechos

También te podría interesar: Avión (Ourense) registra un terremoto de 2,4 grados de magnitud

Publicada

La Guardia Civil de Ourense investiga un robo de lo más insólito: El de crucifijos en distintos camposantos de la provincia, concretamente, en varias localidades de Celanova. Así lo han informado fuentes del cuerpo esta mañana.

Efectivos de emergencias realizan labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España)

Existen tres denuncias alusivas a robos de cruces o cristos, en la Iglesia de Casariño, otra en Pontefechas, y una última en el propio cementerio de Celanova. En el primer caso fueron seis, en el segundo, cinco, y, en el tercero, 40.

La Guardia Civil ha confirmado que se están investigando los hechos.