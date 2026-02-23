Seis detenidos en Ourense tras desarticularse un punto de venta de drogas

La Policía Nacional de Ourense detuvo a seis personas tras desarticular un punto de venta de drogas en el barrio ourensano de Covadonga. La investigación culminó con estas detenciones, y fue ejecutada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de la ciudad.

En concreto, los agentes efectuaron dos registros, uno de ellos en un garaje próximo a la Avenida de Santiago, y el segundo en un piso de la calle Júpiter.

Según han confirmado dichas fuentes y han recogido Europa Press, los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado sábado por la tarde. El juez decretó su libertad.

Esta es la segunda operación antidroga efectuada esta pasada semana, después de que la Policía detuviese el pasado jueves a un individuo mientras este se desplazaba en su vehículo. En concreto, la detención se produjo tras una persecución policial en la N-120, dirección Monforte (Lugo), a la altura de Ribela.