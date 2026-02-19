Herida una conductora de autobús tras salirse de la vía e impactar contra una iglesia en Boborás (Ourense)

La conductora de un autobús escolar ha resultado herida tras impactar contra una iglesia cuando circulaba sola por la localidad ourensana de Boborás.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves cuando el bus no tenía niños en su interior. La mujer se habría salido de la vía, impactando contra una iglesia.

En un primer momento, el alertante avisaba de que quizá la herida estaba atrapada dentro del vehículo, aunque finalmente pudo salir. Con todo, fue trasladada por profesionales del 061 a un centro hospitalario sin que su estado revirtiese aparentemente gravedad.