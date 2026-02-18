La Xunta incorpora 80 viviendas al parque público gallego mediante el derecho de tanteo

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha visitado este miércoles en O Carballiño una de las viviendas incorporadas al parque público residencial gallego tras el ejercicio del derecho de tanteo por parte de la Xunta.

La mayor parte de los inmuebles adquiridos fueron construidos en su día por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y habían sido adjudicados originalmente en régimen de compraventa. Según ha explicado la titular de Vivenda, la operación es posible gracias a una modificación normativa que otorga al IGVS preferencia para adquirir viviendas de protección pública en segundas transmisiones, es decir, aquellas ya habitadas que, pasado el plazo legal, salen a la venta.

En total, la Xunta ha adquirido 80 viviendas que pasarán a integrarse de forma permanente en el parque público y se destinarán al alquiler accesible a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia.

La compra ha supuesto una inversión de 5,2 millones de euros, y están pendientes de formalizarse las escrituras de otras siete viviendas por más de 415.000 euros. De los inmuebles recuperados, 58 fueron promovidos por el propio IGVS (11 en la provincia de Ourense) y se adquirieron a los precios fijados por la normativa vigente, con un desembolso de 3,2 millones.

Además, el IGVS compró 22 viviendas procedentes de la Sareb por más de 2 millones de euros, ubicadas en A Coruña, Cee, Lugo y Sarria, aunque la conselleira ha señalado que la Xunta intentó ampliar la operación en varias ocasiones sin éxito por el bloqueo de la comercialización con vistas a su transmisión a la Sepes.

Actualmente, 41 de las 80 viviendas ya han sido entregadas o están en proceso de adjudicación, mientras que las 39 restantes se encuentran en reparación o pendientes de obras de adecuación.

En O Carballiño se han adquirido dos viviendas, una de ellas en reforma, y Martínez Allegue ha anunciado que la próxima semana comenzará la adjudicación entre las personas inscritas en el registro gallego.

La conselleira ha reiterado que la Xunta seguirá comprando viviendas públicas que sus propietarios pongan a la venta en zonas con demanda acreditada para reforzar el parque público, y ha criticado al Gobierno central por la "artimaña" de Casa 47 y por, a su juicio, gestionar viviendas de Sareb al margen del registro y sin calificarlas como protegidas, además de reclamar la aprobación del Plan Estatal de Vivienda.