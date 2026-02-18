Este es el estado actual de los ríos gallegos ante las lluvias: Hay alerta roja en el Miño (Ourense)
El Plan Especial ante o Risco de Inundacións en Galicia (Plan Inungal) en fase de preemergencia permanece activado por parte de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior debido a la situación meteorológica actual. Lo más destacable es que se mantiene el nivel rojo en el Miño a su paso por A Peroxa, en Ourense.
Por otro lado, tal y como recoge Europa Press, está activado el nivel naranja en A Coruña en el Xubia (San Sadurniño); Mero (Cambre); Barcés (Abegondo); Tambre (Trazo) y en el Cambeda (Vimianzo). También en el Lérez a su paso por Pontevedra y en el Cabeiro a su paso por Redondela.
Con respecto a los embalses, los niveles de ocupación siguen siendo altos, en algunos casos por encima del 95 % de la capacidad de las presas. Según los registros de la CHMS, están desaguando los embalses de Montefurado y San Martiño en Quiroga (Lugo), con un caudal de salida de 146,52 metros cúbicos por segundo y 513,38 m2/seg, respectivamente.
También está desaguando el embalse de Velle en Ourense (1.387,65 m3/seg), Bao en O Bolo (111,49 m3/seg) y el de Prada en A Veiga (25,56 m3/seg).