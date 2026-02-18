Absuelto el acusado de un accidente en Ourense que dejó una víctima mortal y un guardia civil dependiente

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense ha absuelto a un camionero acusado de un delito de homicidio por imprudencia en concurso con dos delitos de lesiones por imprudencia por causar la muerte de un conductor de una furgoneta y dejar en "coma vigil" a un agente de la Guardia Civil.

La magistrada asegura en la sentencia, dictada el pasado viernes, que "no han podido ser acreditados debidamente" los argumentos expuestos por la acusación particular, por lo que absuelve al acusado por la colisión ocurrida en San Cibrao das Viñas (Ourense) en 2023, "sin perjuicio de las responsabilidades que proceda depurar en el ámbito civil".

Según la acusación particular el pasado mes de noviembre, el accidente se produjo por una "conducta desatenta, velocidad inadecuada, frenada brusca y rectificación de trayectoria". Para la magistrada, "no ha podido probarse" que el siniestro estuviese relacionado con la "inadecuada" velocidad, el "exceso de peso", por "no prestar atención a la circulación", o por "haber realizado una maniobra brusca de giro" para "intentar mantenerse dentro de su carril derecho de circulación".

Por esta razón, considera que "no podría imputársele al acusado el factor desencadenante del siniestro" y ha manifestado que no ha podido acreditarse que este "hubiese infringido las más elementales normas de cuidado" o, "cuando menos, en un grado de importancia tal, como para que proceda la intervención del derecho penal".

Accidente en 2021

Los hechos tuvieron lugar el 9 de febrero de 2021, alrededor de las 12:20 horas. El inculpado conducía un vehículo articulado con un semiremolque por la carretera OU-525 a la altura del municipio ourensano de San Cibrao das Viñas. Ahí, invadió el carril izquierdo de la vía por el que circulaba correctamente un turismo ocupado por dos agentes de la Guardia Civil.

El camión colisionó frontolateralmente, provocando la salida del turismo que rebotó hacia la cuneta de su mismo carril de circulación. Como consecuencia del incidente, uno de los agentes --que conducía el vehículo-- es actualmente "dependiente para toda actividad de su vida diaria" y se encuentra en un estado de "coma vigil", recibiendo terapia para "prevenir que las secuelas vayan a más" --tal y como argumentó su esposa en juicio--.

Tras esta primera colisión, el camión-tractor continuó la trayectoria colisionando también contra una furgoneta que conducía correctamente por ese carril izquierdo y cuyo conductor falleció a causa del choque.

Solicitudes de condena

El Ministerio Fiscal pedía una condena de dos años, seis meses y un día de prisión, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante tres años y seis meses, lo que implica la pérdida de vigencia del permiso para conducir, y el pago de una indemnización de más de tres millones de euros al guardia civil afectado.

Asimismo, la acusación particular solicitó una pena de tres años de prisión, la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante cuatro años, el abono de las costas procesales y el pago de una indemnización de más de cuatro millones de euros.

Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución del inculpado y, subsidiariamente, la calificación de los hechos como "imprudencia menos grave".