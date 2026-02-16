La Diputación de Ourense invertirá 300.000 euros en servicios básicos y estructuras de la provincia

La Diputación de Ourense invertirá cerca de 300.000 euros -288.093 euros- en reforzar infraestructuras y servicios básicos en seis municipios de la provincia, que verán mejoras en la seguridad de los servicios públicos y en los equipamientos culturales del territorio.

Más de un cuarto de la partida presupuestaria, 99.973 euros, se emplearán, conforme al comunicado del Ejecutivo provincial recogido por Europa Press, en la adquisición y acondicionamiento de una finca en Allariz con el fin de "mejorar la conectividad y funcionalidad del espacio".

Por otro lado, se invertirán unos 80.000 euros en la segunda fase de las obras de ampliación de aceras en la rúa Luis Espada de Verín y se asignarán otros 44.535 euros a la instalación de 265 butacas con repuestos de asiento y respaldo en el Teatro Lauro Olmo del Barco de Valdeorras.

El Ayuntamiento de Muíños, por su parte, recibirá, según el comunicado, 40.000 euros para la instalación de alumbrado público en la vía que conecta las localidades de Mugueimes, Abelleira y Rabeca, mientras que la administración de Coles obtendrá 7.585 euros para el asfaltado y reparación de vías en Cambeo y San Lourenzo.

La Diputación, a su vez, ha asignado cerca de 16.000 euros al Ayuntamiento de Bande con el objetivo de que mejoren algunos caminos en la localidad de Pereira, acondicionen la cumbrera de la Casa de O Baño y modernicen la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Con todo, ha ensalzado el potencial de la inversión realizada para "garantizar la igualdad de oportunidades entre municipios" y el impacto de las actuaciones en "la calidad de vida de los vecinos".