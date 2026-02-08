Los cauces de la demarcación Miño-Sil siguen "estabilizados", con los embalses al 86% de su capacidad

Los cauces de los ríos Miño y Sil están "estabilizados". Así lo ha confirmado el jefe de la oficina de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Carlos Ruiz, que ha informado que los embalses están al 86% de su capacidad, con el pronóstico de que, entre el martes y el viernes, las lluvias dejen acumulados de 120 litros por metro cuadrado (l/m2).

Según la información actualizada al mediodía de este domingo, hay 20 puntos en situación de alerta hidrológica, uno más que el sábado: 11 en nivel amarillo, ocho en naranja y uno en rojo.

La capacidad de los embalses está al 86%, 25 puntos más que hace dos semanas y 16 por encima de la media para esta época del año. Así, en la primera semana del mes, se han acumulado 136 l/m2, "un 30% más del valor de todo febrero", que Ruiz ha situado en 105 l/m2.

En este momento, el Miño en Ourense circula a 1.600 metros cúbicos por segundo (m3/s) y en Lugo, a 480 m3/s, de forma que ambos puntos están "estabilizados" en nivel naranja. Por su parte, en Ribadavia lleva 190 m3/s, lo que lo pone en el mismo nivel y con una "tendencia descendente", que Ruiz también ha apuntado para A Limia.

"La situación, gracias a que hoy no va a haber precipitaciones y mañana serán de no muy alta intensidad, permitirá que los niveles vayan descendiendo muy lentamente hasta el lunes por la tarde", ha explicado. Al mismo tiempo, ha alertado de que la entrada de una nueva borrasca dejará acumulados medios de 120 l/m2.