Una 'tractorada' vuelve a cortar la A-52 en Ourense para exigir una reunión con el Ministerio de Agricultura Rosa Veiga - Europa Press

Tras más de un mes de protestas, los ganaderos y agricultores de Ourense han vuelto a cortar la A-52 a su paso por Xinzo de Limia con el fin de exigir una reunión con "algún alto cargo" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con el acuerdo de Mercosur y bajo la amenaza de no moverse hasta lograr su objetivo.

Según la Guardia Civil, la vía se encuentra bloqueada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 190.500 desde esta tarde. Esta es la segunda 'tractorada' con la que cortan la A-52, tras la que llevaron a cabo a principios de este mes, alrededor del kilómetro 188.

El portavoz de los tractoristas y ganadero de Maceda, Miguel Gómez, ha explicado a Europa Press que abandonaron esta mañana, alrededor de las 11:00 horas, el polígono de San Cibrao das Viñas, donde permanecían concentrados desde el pasado viernes.

"Paramos a comer, escondimos los tractores en naves y nos pusimos de acuerdo para salir", ha explicado a la agencia de noticias, y después han movilizado más de 100 tractores de distintos municipios para llegar a la autovía alrededor de las 15:00 horas.

"Llevamos un mes y pico en la calle y siguen tomándonos el pelo", ha añadido. En esta línea, Gómez ha incidido en la reunión con representantes del Ministerio de Luis Planas y ha recalcado que, entre sus demandas principales, se mantiene el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, y "que se abra la vacunación urgentemente contra la dermatosis nodular", así como su negativa ante el acuerdo europeo con Mercosur.

Protestas en Lugo

En Lugo, los tractores han vuelto a ocupar el carril de la Ronda más próximo a la Muralla, aunque con intención de retirarlos esta noche, una semana después de anunciar el cese de las protestas.

Cientos de profesionales del sector se concentraron en las inmediaciones de la sede de la Xunta para secundar una manifestación convocada de nuevo por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, que arrancó desde ese punto hasta llegar a la Subdelegación de Gobierno.

Según aseguran los dirigentes de los sindicatos, siguen sin obtener respuesta a las citas solicitadas con el Delegado del Gobierno, la Subdelegada y los diputados europeos.

Esta protesta ha sido secundada por Montse Valcárcel y Nino Fernández, del BNG, que consideran el acuerdo "muy perjudicial para el sector primario gallego y para la economía productiva del país".

Los nacionalistas llevaron al pleno la moción para rechazar el tratado de Mercosur, que no fue aprobada, al igual que ocurrió en la Diputación, con votos en contra del PSOE y abstención del PP.

Concentración en Santiago

Por su parte, agricultores del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) se concentraron ante el centro comercial As Cancelas de Santiago de Compostela reclamando que no se aplique y que la alimentación quede "fuera".

"Para nosotros la firma de este tratado, que ya se hizo de forma totalmente antidemocrática, llevaría a la ruina y al cierre de miles de granjas y de proyectos labradores de la Galicia", ha afirmado María Ferreiro, ganadera y Secretaria secretaria xeral del SLG, que también estuvo presente en la acción conjunta que se organizó en el polígono de Barres (Castropol, Asturias).

"Ahora estamos en la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie y emita un dictamen", ha agregado.

Durante la movilización en Compostela, participantes acudieron al establecimiento del Carrefour, situado en el interior de As Cancelas, y pegaron adhesivos en algunos de los productos procedentes de fuera de Galicia. La frase que quedó colgada en estos alimentos fue: "La alimentación fuera del tratado UE-Mercosur".