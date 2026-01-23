La nieve registrada por el paso de Ingrid paraliza a 440 camiones en los accesos a Galicia

La nieve registrada en las últimas horas como consecuencia del paso de la borrasca Ingrid mantiene detenidos a primera hora de la mañana de este viernes, 23 de enero, a un total de 440 camiones entre Quintanilla de Urz, Mombuey y Puebla, en la provincia de Zamora y próximos a los accesos a la comunidad gallega.

La mayor cantidad de camiones afectados se encuentra en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla de Urz, con 300 camiones aparcados en este punto, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno recogidos por Europa Press. Otros 120 camiones se encuentran en el kilómetro 79, en Puebla, y 20 en el kilómetro 54, en Mombuey.

La A-52 está en nivel amarillo por nieve en ambos sentidos por lo que se procedió a embolsar vehículos pesados en punto kilométrico 84,500 de la N-525. En concreto, a las 06:14 horas se estableció el nivel amarillo en la A-52 entre los puntos kilométricos 30,00 al 111,000, en el límite con Ourense, y puntos de embolsamiento en el kilómetro 84,500 de la N-525 en Puebla y en el 15,000 de la A-52 en Quiruelas.