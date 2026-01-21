Los trabajadores de Textil Lonia en Ourense: "Mientras confeccionamos lujo, recibimos desprecio"

Los trabajadores de la empresa gallega Textil Lonia volverán a movilizarse este miércoles frente a las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García. Reclamarán, una vez más, mejoras salariales.

Más concretamente, está previsto que las protestas se lleven a cabo también los días 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como los días 2, 3, 4 y 6 de febrero. Según un comunicado de la CIG recogido por Europa Press, la empresa "continúa sin dar respuesta a la contrapropuesta trasladada por la parte social", y "no considera atender" unas reivindicaciones que "afectan directamente a las condiciones de vida y laborales de cientos de trabajadores".

Los representantes de los trabajadores advierten: "Si piensan seguir alargando los tiempos, manteniendo el silencio o intentando invisibilizar las demandas, no va a ser posible", han añadido al tiempo que han recriminado a la entidad el "jugar con la dignidad" de quien "sostiene con su trabajo una industria de lujo" con beneficios que "no repercuten en su bolsillo". "Los trabajadores decimos basta a la precariedad, al desprecio y al silencio. La sociedad tiene derecho a saber que, mientras confeccionamos lujo, lo que recibimos son migajas y desprecio".