Dos años de cárcel para el autor de un atropello mortal en Ourense

El autor de un atropello mortal en Ourense ha aceptado la pena impuesta de dos años de prisión por homicidio imprudente. Además, no entrará en prisión al no contar con antecedentes penales y con la condición de no delinquir en un periodo de dos años.

Según recogió Europa Press, defensa, acusación y Ministerio Fiscal alcanzaron la conformidad en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, de tal forma que la solicitud inicial de la Fiscalía de condenar al acusado a tres años de prisión se redujo a dos a cambio de la condición citada. Del mismo modo, se le privará al condenado del derecho a conducir durante un año -inicialmente eran cuatro-.

Tal y como recoge el escrito fiscal, los hechos se remontan al 5 de octubre de 2023, cuando, alrededor de las 08:31 horas, el acusado, que conducía un camión, se detuvo en un semáforo entre las calles Pena Trevinca y Coruña de Ourense, "obstaculizando parcialmente el paso de peatones". En ese momento, mientras la luz del semáforo permanecía de color verde para peatones y ámbar para vehículos, el encausado inició una maniobra de cambio de carril, sin percatarse de la presencia de un peatón -una mujer de 72 años- que se encontraba cruzando el paso próxima al extremo delantero derecho del vehículo.

Así, el condenado la golpeó con la parte central del camión y finalmente acabó sobrepasándola con el vehículo. A consecuencia del accidente, la víctima sufrió politraumatismo severo que provocó su fallecimiento.