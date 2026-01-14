Reunión "positiva" entre Medio Rural y ganaderos, que amenazan con trasladar las protestas a Madrid

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja en Xinzo de Limia, Ourense, Galicia (España). Rosa Veiga - Europa Press

Ganaderos y agricultores se reunieron durante más de cinco horas con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. A la salida, los portavoces del sector han valorado el encuentro "positivamente" por el clima de diálogo y la disposición a escuchar, aunque lamentaron no haber alcanzado "acuerdos firmes".

Pese a ello, han anunciado que mantendrán un contacto permanente para abordar asuntos pendientes y destacaron la unión creciente del sector primario, especialmente en la provincia de Ourense.

Los representantes de los manifestantes también han advertido que, si no hay avances, podrían trasladar las protestas a Madrid, insistiendo en que sienten que "nadie" los defiende. También contemplan intensificar las movilizaciones en Galicia, con la posibilidad de acudir a San Caetano (Santiago de Compostela) tras una futura reunión con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

En ese contexto, criticaron la dispersión de competencias entre organismos y avisaron de que están dispuestos a "encender los tractores" si la situación no mejora.

En el plano político y económico, la futura Política Agraria Común (PAC) fue uno de los temas centrales. Los ganaderos han señalado que la Xunta fue "clara" sobre lo que se avecina, aunque sin ofrecer soluciones concretas.

Por su parte, la Consellería ha indicado que el próximo Consello Agrario abordará el cambio de postura comunitaria ante recortes que considera negativos, y ha advertido de que la simplificación y reducción de requisitos puede traducirse en menos fondos y en la pérdida de pilares como las ayudas directas y el desarrollo rural. Además, la Xunta prevé continuar las conversaciones con el sector en otras provincias, como Lugo.

Otro bloque de la reunión se ha centrado en el acuerdo UE–Mercosur y en la Dermatosis Nodular Contagiosa. La Xunta se ha comprometido a incrementar controles y a exigir al Ministerio que los productos que entren en España cumplan los mismos requisitos que los de la UE, reforzando también inspecciones en frontera y cláusulas de salvaguardia.

En sanidad animal, el sector ha reclamado acelerar la vacunación y ha alertado de que esperar a informes técnicos puede llegar tarde; la Xunta, en cambio, ha trasladado un mensaje de tranquilidad al situar la enfermedad en Girona, aseguró que Galicia está preparada con un plan de actuación y ha pedido al Ministerio mayor coordinación nacional, medidas homogéneas y herramientas preventivas e indemnizaciones contundentes.