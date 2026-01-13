Gran arranque de la temporada invernal en Manzaneda (Ourense) con 15.000 visitas

Un hombre en una tabla de 'snowboard' en la primera jornada de la apertura de la estación de Manzaneda (Ourense) para el esquí. Europa Press

La temporada invernal en la Estación de Montaña Manzaneda ha comenzado la temporada invernal con un balance "muy positivo de afluencia y ocupación" entre el 23 de diciembre y el 11 de enero, con cerca de 15.000 visitas.

Así lo ha subrayado el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante una visita este martes a las instalaciones en la que ha celebrado que "consolidan así su recuperación después de resultar afectadas por la ola de incendios del verano pasado".

De los 14.559 usuarios, 8.915 fueron esquiadores y 6.844 visitantes, según ha detallado Merelles, unos datos que "ponen de manifiesto el atractivo de Manzaneda no solo para la práctica de esquí, sino también como espacio de naturaleza y turismo familiar".

Además, ha puesto en valor la ocupación, que tuvo una media cercana al 87%, "con picos que llegaron al 94% en los días de mayor demanda", como los días centrales de vacaciones de Navidad y en fechas señaladas como la Nochebuena, Fin de Año y Año Nuevo.