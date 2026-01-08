Una persona fallece en Cartelle (Ourense) tras derrumbarse su vivienda

Una persona ha fallecido en Cartelle (Ourense), después de que se derrumbara este jueves la vivienda en la que vivía. Concretamente, el suceso ha ocurrido en la localidad de Pereda.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press. La agencia también señala que Protección Civil de Cartelle alertó del derrumbe sobre las 17:45 horas al 112 Galicia.

Entonces, se movilizó un operativo con equipos de rescate para verificar si la persona que habitaba la vivienda se encontraba dentro de la misma. También se avisó a Emergencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Bomberos de Ourense, GES Terras de Celanova y voluntarios de Protección Civil de Cartelle.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia comprobaron que se trataba de una casa de dos plantas y que la losa de hormigón de la segunda planta cedió y acabó desplomándose sobre la primera.