Los ganaderos de Ourense preparan sus tractores para nuevas protestas: "No estamos de risa"

La lucha ganadera no cesa en la provincia de Ourense. Este jueves han reclamado una reunión que vaya más allá de colores políticos para buscar soluciones ante el acuerdo de Mercosur y no descartan más concentraciones.

Así lo ha trasladado Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces de la "tractorada" en la provincia, en declaraciones a Europa Press. Advirtió que la manifestación "estará mínimo hasta que se firme el tratado de Mercosur" y, de firmarse, "empezará la guerra".

En esta línea, también ha explicado que se mantendrán aparcados los tractores y balas de paja frente a las instalaciones de la Subdelegación del Gobierno en Ourense -ya abierta al público-, la Delegación territorial de la Xunta y la Delegación territorial de Medio Rural.

Según ha desgranado Gómez, "más allá de colores políticos", ganaderos y agricultores exigen ahora que Subdelegación y Delegación del Gobierno, Consellerías do Medio Rural y Medio Ambiente, el presidente del Ejecutivo gallego y los manifestantes "se enfrenten en una mesa de negociación" y "dejen de echar balones al tejado del otro".

"Mientras esa reunión no se haga, no nos moveremos de Ourense y planearemos movilizar tractores en las arterias y vías principales", ha advertido Gómez, señalando que, de no celebrarse dicha reunión, iniciarán concentraciones en "autovías, carreteras nacionales y el resto", para trasladar a las demás provincias de Galicia que "la ciudadanía de Ourense no es la única perjudicada".

"El resto de ciudades sabrán que estamos en lucha", ha destacado Gómez, quien ha alertado de que los manifestantes tienen "más de 150 tractores" estacionados en el municipio ourensano de Xinzo de Limia y "más de 100 en caminos, fincas privadas y galpones" en los municipios de Maceda, Montederramo o Chandrexa de Queixa. "Están preparados para movilizarse masivamente en las vías principales para demostrar que no estamos de risa", ha añadido.

Todo ello en un contexto en el que este miércoles los ganaderos se reunieron con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y con el delegado en Galicia, Pedro Blanco, así, este jueves han trasladado "satisfacción" por el "compromiso" de este a "documentar sobre todo lo que se vaya haciendo", así como por "escribirle una carta" al presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, para "explicarle todo lo que hay". "Estamos muy satisfechos con el trato y la respuesta del delegado, pero no con la solución", ha añadido.