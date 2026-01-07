Concentraciones en Ourense delante de las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García

Concentraciones en Ourense delante de las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García CIG

Provincia de Ourense

Anuncian dos nuevas jornadas de huelga por unas condiciones dignas en Textil Lonia de Ourense

Las personas trabajadoras de la empresa se concentraron este pasado lunes frente a las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García en Ourense

Podría interesarte: El personal de Urxencias de Vigo anuncia paros diarios ante la "situación crítica" del servicio

Publicada

Los y las trabajadoras de la empresa Sociedad Textil Lonia de Ourense han dicho basta. Este miércoles han anunciado dos nuevas jornadas de huelga, convocadas para los próximos 14 y 15 de enero, con el objetivo de reivindicar condiciones laborales dignas tras la "insuficiente e indignante" propuesta de la compañía.

Una empleada de la limpieza.

Tras los paros parciales convocados anteriormente, el cuadro de personal decidió dar un paso más este lunes 5 de enero, cuando se concentraron frente a las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García en la ciudad ourensana.

Estas acciones reivindicativas se deben al fracaso de la última negociación con la empresa para pactar salarios justos y condiciones de trabajo dignas, según indica la CIG en nota de prensa. Consideran que la propuesta de la empresa supone "una pérdida de poder adquisitivo" y "no da respuesta a las necesidades reales" del personal.

En este sentido, han detallado que Textil Lonia ha ofrecido un plus de vinculación que se traduce en un incremento del 0,8% en el salario base para el personal que cumpla cinco años en la empresa, un 1% para el que cumpla 10 años, un 1,5% para el que cumpla 15 años y un 2,5% para el que cumpla 20 años en la compañía.

Estas tasas suponen para la categoría más baja y con salarios más precarios un incremento mensual bruto entre 8,46 euros y 26,46 euros, según la antigüedad. "Esta oferta salarial es un insulto y por supuesto está muy alejada de una propuesta justa y digna", ha aseverado la secretaria comarcal de CIG-Ourense, Xulia González.

"No se puede hablar de éxito empresarial mientras se precarizan las condiciones laborales y se desprecian las reivindicaciones básicas del colectivo", ha añadido, denunciando la falta de voluntad de la empresa en reconocer el esfuerzo diario del personal.