Anuncian dos nuevas jornadas de huelga por unas condiciones dignas en Textil Lonia de Ourense

Los y las trabajadoras de la empresa Sociedad Textil Lonia de Ourense han dicho basta. Este miércoles han anunciado dos nuevas jornadas de huelga, convocadas para los próximos 14 y 15 de enero, con el objetivo de reivindicar condiciones laborales dignas tras la "insuficiente e indignante" propuesta de la compañía.

Tras los paros parciales convocados anteriormente, el cuadro de personal decidió dar un paso más este lunes 5 de enero, cuando se concentraron frente a las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García en la ciudad ourensana.

Estas acciones reivindicativas se deben al fracaso de la última negociación con la empresa para pactar salarios justos y condiciones de trabajo dignas, según indica la CIG en nota de prensa. Consideran que la propuesta de la empresa supone "una pérdida de poder adquisitivo" y "no da respuesta a las necesidades reales" del personal.

En este sentido, han detallado que Textil Lonia ha ofrecido un plus de vinculación que se traduce en un incremento del 0,8% en el salario base para el personal que cumpla cinco años en la empresa, un 1% para el que cumpla 10 años, un 1,5% para el que cumpla 15 años y un 2,5% para el que cumpla 20 años en la compañía.

Estas tasas suponen para la categoría más baja y con salarios más precarios un incremento mensual bruto entre 8,46 euros y 26,46 euros, según la antigüedad. "Esta oferta salarial es un insulto y por supuesto está muy alejada de una propuesta justa y digna", ha aseverado la secretaria comarcal de CIG-Ourense, Xulia González.

"No se puede hablar de éxito empresarial mientras se precarizan las condiciones laborales y se desprecian las reivindicaciones básicas del colectivo", ha añadido, denunciando la falta de voluntad de la empresa en reconocer el esfuerzo diario del personal.