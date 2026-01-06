El frío, gran protagonista del Día de Reyes: A Veiga (Ouresta) registra la temperatura mínima de Galicia

Un arbusto con las ramas heladas en Becerreá, donde la temperatura ha caído hasta los -5ªC, a 23 de enero de 2023, en Becerreá, Lugo, Galicia (España) Carlos Castro - Europa Press

El frío es el gran protagonista de este Día de Reyes. Mientras sus majestades de Oriente repartían regalos e ilusión, el hielo invadía las ventanas y los coches en Galicia, especialmente ne A Veiga (Ourense), donde se ha registrado la temperatura más baja de la comunidad.

El municipio ourensano ha registrado la temperatura mínima de Galicia este martes, con los -8,7ºC alcanzados a las 7:50 horas. Así lo confirman los datos ofrecidos por Meteogalicia y recogidos por Europa Press.

Asimismo, las localidades ourensanas de Manzaneda y Carballeda de Valdeorras han registrado temperaturas mínimas en la comunidad, con -8.5ºC y -7.9ºC respectivamente.

También en la provincia de Ourense se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este martes en Cervantes con -6ºC.