El frío, gran protagonista del Día de Reyes: A Veiga (Ouresta) registra la temperatura mínima de Galicia
La provincia de Ourense vuelve a registrar la temperatura mínima de toda Galicia, con los -8,7ºC alcanzados en A Veiga
El frío es el gran protagonista de este Día de Reyes. Mientras sus majestades de Oriente repartían regalos e ilusión, el hielo invadía las ventanas y los coches en Galicia, especialmente ne A Veiga (Ourense), donde se ha registrado la temperatura más baja de la comunidad.
El municipio ourensano ha registrado la temperatura mínima de Galicia este martes, con los -8,7ºC alcanzados a las 7:50 horas. Así lo confirman los datos ofrecidos por Meteogalicia y recogidos por Europa Press.
Asimismo, las localidades ourensanas de Manzaneda y Carballeda de Valdeorras han registrado temperaturas mínimas en la comunidad, con -8.5ºC y -7.9ºC respectivamente.
También en la provincia de Ourense se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este martes en Cervantes con -6ºC.