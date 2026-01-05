Un tribunal archiva la pieza de la operación Pokemon sobre el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez

El Tribunal de Instancia de Ourense ha archivado la pieza de la operación Pokémon en la que se investigó al exalcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez. También estaban imputados un edil del BNG, Fernando Varela, y el exjefe de la Policía Local, Abelardo Ulloa.

Según informe Europa Press, en un acto con fecha de este cinco de enero, el magistrado de la plaza 1 de la Sección de Instrucción concluye que no hay indicios de que los investigados recibiesen "distintas cantidades de dinero a cambio de favores que pudieran beneficiar a la mercantil Vendex".

"Ninguna prueba se ha practicado a lo largo de la presente instrucción a la hora de acreditar la realidad de tales afirmaciones, más allá de la declaración prestada en sede judicial por dos coinvestigados", explica el juez, en un auto que no es firme y sobre el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El magistrado subraya que "dichas declaraciones no se consideran suficientes para poder fundar un escrito de acusación, al no estar acompañadas de indicios objetivos que permitan corroborar tales afirmaciones, especialmente".

En el auto, el juez del Tribunal de Instancia incide en que "el hecho de que alguno de los coinvestigados haya viajado a Ourense en un momento determinado no justifica que dicho viaje lo fuera con la intención de entregar una determinada suma de dinero a alguno de los investigados".

Además, recalca que "toda la documentación obrante en las actuaciones fue elaborada desde la mercantil Vendex, pero no consta que luego se vea corroborada con efectivas entregas de metálico a autoridades ourensanas o que las mismas hayan provocado algún tipo de favorecimiento por parte de autoridades ourensanas hacia la empresa".

Numerosos políticos salpicados

La operación Pokémon, una macrocausa judicial en la que se vieron salpicados numerosos políticos, fue iniciada en 2012 por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo Pilar de Lara, quien posteriormente fue apartada del juzgado por dilaciones indebidas.

A raíz de ella solo fue condenado el que fue concejal socialista del Concello de Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.