El alcalde de Ourense organiza una fiesta por la captura de Maduro por parte de EEUU

Esta tarde, Ourense tendrá una fiesta para celebrar la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos después del ataque del país norteamericano sobre el caribeño en la pasada madrugada. Así lo ha anunciado el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, que celebra que "se derroque a un dictador".

En un vídeo en sus redes sociales, Jácome ha asegurado que "hoy es un gran día para todos los venezolanos. Que se derroque a un dictador siempre es buena noticia".

Por ese motivo, aprovechará la carroza musical que estaba programada para esta tarde de forma itinerante. Finalmente, la actuación será fija en la plaza Mayor desde las 19:00 horas para que esta sea "un punto de encuentro para celebrar una buena noticia. La democracia está a punto de volver a un gran país".

Anteriormente, Jácome ya mostró su alegría por las noticias que llegaban del ataque militar de EEUU sobre Venezuela. El alcalde de Ourense declaró que "el derrocamiento de un dictador siempre es buena noticia (excepto para el BNG y la extrema izquierda)".

Sobre el operativo, adelantó que esperaba una "operación militar quirúrgica, con daños mínimos y la restauración de la democracia".