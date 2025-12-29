Calvos de Randín (Ourense), el lugar de Galicia en el que más bajó el termómetro: Hasta los -3,8 grados

En otras localidades de la provincia de Ourense, comoXinzo de Limia y Verín, se llegó a los -3,4ºC y -2,9ºC, respectivamente.

También en la provincia de Lugo se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este lunes, ya que Sarria ha registrado -3,3ºC y Guitiriz -2,8ºC.