Fuego en O Barco de Valdeorras (Ourense): declarado un incendio industrial en una nave de almacenaje

Un incendio industrial en una nave de almacenaje ha hecho saltar las alarmas en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras. El fuego se ha originado en la Avenida de Galicia, en las instalaciones de una empresa dedicada al sector metalúrgico.

Según ha informado el 112, fue la Policía Local de O Barco de Valdeorras la que alertó al servicio, pasadas las 15:30 horas. Han indicado la presencia de un intenso humo que salía por las ventanas superiores de las instalaciones.

En estos momentos, como recoge Europa Press, trabajan en el lugar Bomberos y GES de Valdeorras, la Guardia Civil y la Policía Local de O Barco de Valdeorras. Urgencias Sanitarias de Galicia-061 también han sido alertados, aunque de manera preventiva.