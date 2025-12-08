El pueblo de 1.500 habitantes en Ourense que tendrá un alojamiento de cuatro estrellas

Baños de Molgas verá renacer su mítico balneario gracias a la inversión de Punta 25 Hotels Group, compañía que adquirió este establecimiento para reabrirlo con la categoría de cuatro estrellas.

Alfonso Rueda, máximo mandatario gallego, recibió al director general de la empresa, Agustín Pescador, y destacó el potencial del turismo termal para crear empleo y ayudar a la fijación de población en el rural de la comunidad.

En el encuentro, en el que también participó el regidor de Molgas, Manuel Ángel Fernández, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se destacó este balneario, abierto en 1873, como un establecimiento emblemático para Galicia. Además, está ubicado en plena Vía de la Plata del Camino de Santiago.

La Xunta también aportará al sector termal hasta 2028 más de 10 millones de euros. El objetivo será potenciarlo. Del mismo modo, se está trabajando en el desarrollo del proyecto Galicia Spa Pilgrimage, impulsado por Turismo de Galicia, para unir el termalismo y las rutas xacobeas.