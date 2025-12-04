El marido de la mujer fallecida en Ourense en un accidente murió tras enterarse del suceso

El conductor de uno de los vehículos implicados en el siniestro que terminó con la vida de una mujer de 51 años en Muíños arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia. Además, el marido de la ahora fallecida murió tras sufrir una indisposición al conocer lo sucedido.

El hombre se desplazó hasta el lugar de los hechos y sufrió un malestar que terminó provocándole la muerte. Los servicios sanitarios presentes se esforzaron, sin éxito, en su reanimación.

El vehículo en el que viajaba la víctima, un Citroën Saxo, chocó frontalmente contra un vehículo mixto Opel Combo, cuyo conductor fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense en estado leve.

Tal y como ha trasladado 112 Galicia y ha recogido Europa Press, fue necesaria la excarcelación.

En el accidente intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico.