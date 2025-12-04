La abuela de Galicia sopla las 109 velas: "Leva case 50 anos cobrando a pensión!"

Galicia concentra el mayor número de centenarios de toda España y, en esta comunidad, Ourense se erige como territorio de la longevidad. De ahí es oriunda Esperanza Cortiñas, una mujer que acaba de cumplir los 109 años gozando de una salud y una mente envidiables.

Con sus uñas pintadas de rojo y elegante como siempre, la centenaria celebró su aniversario -y hazaña de vida- en el plató de uno de los programas más aclamados de la televisión pública gallega: Land Rober. En él, Roberto Vilar, conductor del espacio, ejerció como anfitrión de la celebración.

Cortiñas confesó al presentador del formato que "no contaba" con soplar las 109 velas. "Traballei toda a vida coma unha esclava", reconoció. Con respecto a esto último, Vilar quiso bromear: "Levas case 50 anos cobrando a pensión!, dijo entre risas. "Coas pagas extraordinarias e todo!", anotó al tiempo que el público reaccionaba con risas y aplausos.

"Como cobro unha pensión tan grande!", respondía Cortiñas, que se metía en el bolsillo al público asistente con su simpatía.