Buscan a una mujer desaparecida en Avión (Ourense) que sufre alzhéimer

Un dispositivo de búsqueda sigue la pista de una mujer de 73 años de edad desaparecida en el concello ourensano de Avión. El GES de esta localidad recibió el aviso de su falta, en el término de Rubillón, en torno a las 18:00 horas de este pasado domingo.

Según el GES, que ha solicitado ayuda para dar con el paradero de la mujer, esta padecería la enfermedad de alzhéimer, algo que la convierte en persona especialmente vulnerable.

En el momento de su desaparición, la septuagenaria, que mide unos 1,65 metros, vestía una chaqueta de punto blanca, y unos pantalones verdes de chándal.

En el operativo de búsqueda participan miembros del GES de Avión, Protección Civil de Beariz, y Guardia Civil.