Marcos Nogueiras sustituye a Rubén Colmenero, ambos del BNG, como alcalde de Vilar de Santos (Ourense)

La localidad ourensana de Vilar de Santos tiene nuevo alcalde. Se trata del nacionalista Marcos Nogueiras, que este jueves logró el apoyo de la mayoría de la corporación, seis ediles del BNG por un voto en contra de una concejala del PP, en el pleno de investidura.

Nogueiras toma el relevo del también nacionalista y hasta ahora regidor Rubén Colmenero, que presentó su dimisión a finales del pasado mes de octubre por motivos "personales y urgentes" tras sustituir en el cargo en febrero a Antonio Míguez.

En declaraciones a Europa Press, Nogueiras ha insistido en que las prioridades pasan por "seguir siendo un ayuntamiento dinámico y referente a nivel comarcal y del país" y ha destacado que está rodeado de un "muy buen equipo", con gente "de mucha capacidad y muchas ganas de trabajar" para afrontar los retos del municipio.

Ingeniero industrial de formación y propietario de una explotación agraria en la localidad, ha subrayado que Vilar de Santos es un ayuntamiento "referente" gracias también a sus antecesores en el cargo, con el foco puesto en "una línea de progresismo, de nacionalismo y de mirar por los vecinos para que siga creciendo".

Así, ha valorado que el municipio ourensano está "en la buena dirección", con índices positivos de población joven, un parque empresarial con numerosas empresas y trabajadores y con diferentes iniciativas de bienestar social.

Por todo ello, Marcos Nogueiras, que es también el responsable comarcal del BNG Arnoia-A Limia, ha asegurado que su objetivo ahora es que Vilar de Santos "vaya hacia adelante", y la manera la tiene clara: "Trabajo, trabajo y trabajo".

Nuevo concejal

Además, en el pleno de investidura celebrado este jueves también ha tomado posesión como nuevo edil de la localidad Celso Feijóo Rivera, que entra tras la salida del exalcalde, que también dejó la corporación.

En cuanto a cambios en la estructura de gobierno, Nogueiras ha explicado que este viernes mantendrán una reunión para detallar las áreas que asumirá cada concejal en función de la especialidad de cada uno.