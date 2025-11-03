Calendario laboral de Ourense y su área 2026: días festivos y puentes

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), Ourense ya conoce sus festivos de cara a 2026. La ciudad de As Burgas contará con 14 jornadas no laborales el próximo año, incluyendo festivos nacionales, autonómicos y locales.

Los vecinos de Ourense ya conocen la lista completa de todos los festivos para el año 2026: nueve son fiestas nacionales, tres los define la comunidad autónoma y los dos restantes los eligen el Ayuntamiento. A continuación, te detallamos el listado completo.

Calendario laboral Ourense 2026

La elección de los festivos por parte del Ayuntamiento de Ourense para este 2026 coincide con los mismos respecto al año anterior. De esta forma, la ciudad contará con la celebración del Martes de Carnaval y el San Martiño.

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos elegidos por la Xunta de Galicia son: el jueves 19 de marzo (San José), el miércoles 24 de junio (San Juan) y el sábado 25 de julio (Día Nacional de Galicia).

En cuanto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

De este modo, así queda el listado completo de festivos nacionales, autonómicos y locales en Ourense en 2026:

Año Nuevo: jueves, 1 de enero

Día de Reyes: martes, 6 de enero

Martes de Carnaval: martes, 17 de febrero

San José: jueves, 19 de marzo

Jueves Santo: jueves, 2 de abril

Viernes Santo: viernes, 3 de abril

Fiesta del Trabajo: viernes, 1 de mayo

San Juan: miércoles, 24 de junio

Día Nacional de Galicia: sábado, 25 de julio

Asunción de la Virgen María: sábado, 15 de agosto

Fiesta Nacional de España: lunes, 12 de octubre

San Martiño: miércoles, 11 de noviembre

Día de la Inmaculada Concepción: martes, 8 de diciembre

Navidad: viernes, 25 de diciembre

Los puentes en Ourense en 2026

Al caer estratégicamente algunos festivos, los trabajadores podrán disfrutar de varios fines de semana largos en Ourense en 2026:

Posible puente por Año Nuevo: el 1 de enero cae en jueves

Macropuente en Carnaval: el 17 de febrero cae en martes, por lo que existe la opción de hacer macropuente si coges libre el 16 de febrero

Macropuente en Semana Santa: el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril son festivos

Posible puente por San José: el 19 de marzo cae en jueves

Puente por la Fiesta del Trabajo: el 1 de mayo cae en viernes

Puente por la Fiesta Nacional de España: el 12 de octubre cae en lunes

Puente por Navidad: el 25 de diciembre cae en viernes

Otros festivos en la comarca de Ourense

Estos son los festivos locales en los otros 11 municipios de la comarca de Ourense: