Calendario laboral de Ourense y su área 2026: días festivos y puentes
Estos son todos los festivos y posibles puentes de la ciudad de Ourense en el año 2026
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), Ourense ya conoce sus festivos de cara a 2026. La ciudad de As Burgas contará con 14 jornadas no laborales el próximo año, incluyendo festivos nacionales, autonómicos y locales.
Los vecinos de Ourense ya conocen la lista completa de todos los festivos para el año 2026: nueve son fiestas nacionales, tres los define la comunidad autónoma y los dos restantes los eligen el Ayuntamiento. A continuación, te detallamos el listado completo.
Calendario laboral Ourense 2026
La elección de los festivos por parte del Ayuntamiento de Ourense para este 2026 coincide con los mismos respecto al año anterior. De esta forma, la ciudad contará con la celebración del Martes de Carnaval y el San Martiño.
- Martes de Carnaval: martes, 17 de febrero
- San Martiño: miércoles, 11 de noviembre
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Los festivos autonómicos elegidos por la Xunta de Galicia son: el jueves 19 de marzo (San José), el miércoles 24 de junio (San Juan) y el sábado 25 de julio (Día Nacional de Galicia).
En cuanto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: jueves, 1 de enero
- Viernes Santo: viernes, 3 de abril
- Fiesta del Trabajo: viernes, 1 de mayo
- Asunción de la Virgen María: sábado, 15 de agosto
- Fiesta Nacional de España: lunes, 12 de octubre
- Día de la Inmaculada Concepción: martes, 8 de diciembre
- Navidad: viernes, 25 de diciembre
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
De este modo, así queda el listado completo de festivos nacionales, autonómicos y locales en Ourense en 2026:
- Año Nuevo: jueves, 1 de enero
- Día de Reyes: martes, 6 de enero
- Martes de Carnaval: martes, 17 de febrero
- San José: jueves, 19 de marzo
- Jueves Santo: jueves, 2 de abril
- Viernes Santo: viernes, 3 de abril
- Fiesta del Trabajo: viernes, 1 de mayo
- San Juan: miércoles, 24 de junio
- Día Nacional de Galicia: sábado, 25 de julio
- Asunción de la Virgen María: sábado, 15 de agosto
- Fiesta Nacional de España: lunes, 12 de octubre
- San Martiño: miércoles, 11 de noviembre
- Día de la Inmaculada Concepción: martes, 8 de diciembre
- Navidad: viernes, 25 de diciembre
Los puentes en Ourense en 2026
Al caer estratégicamente algunos festivos, los trabajadores podrán disfrutar de varios fines de semana largos en Ourense en 2026:
- Posible puente por Año Nuevo: el 1 de enero cae en jueves
- Macropuente en Carnaval: el 17 de febrero cae en martes, por lo que existe la opción de hacer macropuente si coges libre el 16 de febrero
- Macropuente en Semana Santa: el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril son festivos
- Posible puente por San José: el 19 de marzo cae en jueves
- Puente por la Fiesta del Trabajo: el 1 de mayo cae en viernes
- Puente por la Fiesta Nacional de España: el 12 de octubre cae en lunes
- Puente por Navidad: el 25 de diciembre cae en viernes
Otros festivos en la comarca de Ourense
Estos son los festivos locales en los otros 11 municipios de la comarca de Ourense:
- A Peroxa: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- Amoeiro: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- Barbadás: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- Coles: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- Esgos: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- Nogueira de Ramuín: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- O Pereiro de Aguiar: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- San Cibrao das Viñas: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- Taboadela: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- Toén: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño
- Vilamarín: martes, 17 de febrero, Martes de Carnaval; miércoles, 11 de noviembre, San Martiño