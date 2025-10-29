Intoxicadas en Ourense por cocinar con carbón y tener la estufa encendida

Dos mujeres de Avión (Ourense) han tenido que recibir asistencia sanitaria tras resultar intoxicadas por monóxido de carbono. Según ha trascendido, ambas habrían cocinado con carbón, al tiempo que tenían una estufa encendida.

Fue una vecina la que dio la voz de alerta, y, acto seguido, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron la intervención en el punto -Camiño da Revoltiña- de los miembros del GES de Avión y de los agentes de la Guardia Civil. También se avisó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargaron del traslado de las dos mujeres afectadas.

Por su parte, los equipos de emergencias realizaron las mediciones necesarias; sin embargo, la vivienda ya había sido ventilada y los niveles habían descendido considerablemente. Por lo anterior, no pudo comprobarse con la máxima exactitud el origen de la intoxicación, aunque la vecina que dio la voz de alerta apuntó a un cocinado previo con carbón combinado con el uso de un calentador o estufa.

Los principales síntomas que presentaban las afectadas eran mareos, que podrían ser perfectamente compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, tal y como indicaron en Europa Press. Por eso, solicitaron asistencia médica urgente.