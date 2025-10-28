Ana Vázquez (PP) denuncia un retraso de más de dos horas en el AVE entre Ourense y Madrid

La diputada gallega Ana Vázquez denunció este lunes, a través de sus redes sociales, un retraso de 127 minutos en el AVE entre Ourense y Madrid-Chamartín, que debía salir a las 8:25 y finalmente partió a las 10:32.

La representante del PP criticó duramente la situación y apuntó que se trata de la "nefasta gestión de un Gobierno de Sánchez corrupto", que malgasta el dinero en vicios y no invierte en mejorar los trenes ni en ofrecer un servicio óptimo a los ciudadanos.

Durante la espera, Vázquez aseguró estar acompañada de pasajeros "muy enfadados" y recordó que otros puntos de España también sufrieron incidencias similares en las últimas horas.

Según la diputada, el aviso del primer retraso llegó cuando los viajeros ya estaban en el andén, y calificó la situación como "una vergüenza, todos los días así", denunciando públicamente la mala gestión del transporte ferroviario y el impacto negativo sobre los usuarios.