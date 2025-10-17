Restablecida la circulación entre Ponferrada y Monforte tras arrollar un tren a un hombre

El tramo ferroviario Ponferrada-Monforte de Lemos ha recuperado la circulación tras estar interrumpida ésta por el atropello de un hombre, en un punto no autorizado de paso, en la localidad ourensana de A Rúa.

Según la información proporcionada por el 112 Galicia, el suceso se produjo en torno a las 07:30 horas de este viernes y fue el propio personal del Adif el que dio la voz de alarma e indicó que el hombre podría estar fallecido.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Valdeorras, agentes de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil, tal y como recogió Europa Press.