Transfuguismo: el PP impulsa una moción de censura contra el alcalde del PSOE en Manzaneda (Ourense)

El Partido Popular y dos ediles tránsfugas de Manzaneda (Ourense) que habían concurrido a las elecciones bajo las siglas del PSOE han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura contra el alcalde socialista, Amable Fernández. El popular Pedro Yáñez se podrá convertir en nuevo regidor.

Como informa Europa Press, el debate de la moción tendrá lugar después de que en las últimas semanas se hayan acelerado las iniciativas de este tipo impulsadas en Galicia, especialmente por el Partido Popular, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el voto de los ediles tránsfugas. La moción será el próximo día 29 de octubre a las 12:00 horas.

El escrito de la moción está rubricado por el actual portavoz del PP y candidato, Pedro Yáñez, junto a la edil del PP, Verena Yáñez Álvarez y los no adscritos Miguel Domínguez Hervella y Antonio Núñez Estévez, que hasta julio formaban parte del Grupo Socialista.

Los firmantes de la moción explican, en un comunicado, que dieron este paso por la "grave situación de deterioro institucional, político y social que vive el ayuntamiento". Además, sostienen que el actual gobierno de Amable Fernández se caracteriza por la "improvisación y carece de proyectos de futuro".

"El relevo en la alcaldía se debe a la ausencia de una hoja de ruta clara, que impide responder a las necesidades de la población, sin proyectos de dinamización económica o social", han trasladado los populares en un comunicado.

Por todo ello, para los firmantes de la moción "es imprescindible un cambio de rumbo" que "recupere el diálogo, la planificación y la estabilidad institucional". Por su parte, la dirección del PP a nivel comarcal ha enmarcado esta moción de censura en un acuerdo local derivado de la "ingobernabilidad en la que está sumida el Ayuntamiento".

Críticas a Luis Menor

En declaraciones a Europa Press, el secretario provincial del PSOE, Álvaro Vila, ha asegurado que, si bien los socialistas recibieron la "noticia con sorpresa", todo apuntaba a una posible maniobra de este tipo cuando los concejales que habían concurrido en las listas del PSOE pasaron a ser no adscritos.

Sin embargo, el secretario provincial del PSOE ha asegurado que "nunca pensaron" que el presidente del PP en la provincia, Luis Menor, "fuese a romper el pacto antitransfuguismo" y "volviese a las andanzas de sus antecesores". "Aunque el Tribunal Constitucional avalase el voto de los tránsfugas, sí hay un pacto de caballeros entre partidos que sigue vigente", ha sostenido.