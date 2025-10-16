Estabilizado el fuego de A Gudiña (Ourense), que apunta a "reproducción" del declarado domingo
El incendio, que ha calcinado ya 40 hectáreas, se inició a las 16:32 horas de ayer y fue estabilizado a las 22:18 horas
El incendio que se inició ayer, miércoles, a las 16:32 en el concello ourensano de A Gudiña, en la parroquia de Parada da Serra y que ha calcinado 40 hectáreas, ha sido estabilizado.
Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego, que apunta a una "reproducción" del registrado el pasado domingo en la misma zona, quedó estabilizado a las 22:18 horas del miércoles.
En base a las últimas estimaciones, las llamas afectan a una superficie de 40 hectáreas y para su extinción se movilizaron nueve agentes, 12 brigadas, seis motobombas, dos palas, cinco helicópteros y seis aviones.