Controlado el incendio de A Gudiña (Ourense) tras afectar a una superficie de 60 hectáreas

Efectivos de emergencias realizan labores de extinción de un incendio. Carlos Castro - Europa Press

El incendio que se inició el domingo a las 19:45 horas en A Gudiña (Ourense) ha quedado controlado pasadas las 14:00 horas de este lunes, según ha informado la Consellería de Medio Rural.

Para el fuego que se registró en la parroquia de Parada da Serra y para su extinción se han movilizado un técnico, ocho agentes, 14 brigadas, nueve motobombas, una pala, dos helicópteros y dos aviones.

Según las estimaciones provisionales, ha calcinado alrededor de 60 hectáreas.

El otro incendio que se había registrado el domingo, en la parroquia de Carboentes, en Rodeiro (Pontevedra), permanece controlado desde las 08:20 horas de este lunes.

Este fue se inició ayer a las 14:26 horas y afecta a 29 hectáreas, según las últimas estimaciones. Para su extinción se han movilizado dos técnicos, siete agentes, 16 brigadas, 11 motobombas, dos palas, seis helicópteros y seis aviones.