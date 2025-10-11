La Fiscalía pide la absolución de dos personas por el incendio de A Chavasqueira (Ourense)

Ourense reabre las termas de A Chavasqueira tras el incendio de 2019 @gonzalojacome

La Audiencia Provincial de Ourense acogerá la próxima semana el juicio contra dos personas acusadas de participar en el incendio de las termas de A Chavasqueira, La Fiscalía pide su absolución.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 24 de abril de 2019 y arrasó por completo las instalaciones del complejo termal, ubicado a orillas del río Miño.

Después de recibir el aviso de uno de los empleados de las instalaciones, se desplazaron a la zona 12 bomberos y tres efectivos de refuerzo del cuerpo, con dos vehículos autobomba.

Al llegar solo pudieron evitar su propagación tras certificar un fuego que estaba totalmente desarrollado en instalaciones de madera. Inicialmente, el fuego apuntaba a un cortocircuito, pero determinó su intencionalidad.

Así, en octubre de 2020 detuvieron a dos personas que fueron acusadas de un supuesto delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas.

El escrito de Fiscalía recoge que, tras las actuaciones practicadas, "no resultó debidamente justificada" la participación de los procesados en el suceso.

Por ello, el Ministerio Público pide la absolución y, "al no formular acusación, no procede la proposición de prueba, sin perjuicio de asumir las propuestas por las demás partes en el procedimiento". Por su parte, el Concello de Ourense, que se presenta como acusación particular, y solicita prisión para los dos encausados.