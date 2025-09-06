Finaliza el plazo de alegaciones a Mina Doade en Ourense

El proceso de información pública de la solicitud de concesión de explotación de Mina Doade ha finalizado. Ahora, Recursos Minerales de Galicia, S.A., promotora del proyecto de extracción de minerales de litio y feldespatos en Beariz (Ourense) y filial del Grupo Samca, se encargará de recibir y dar respuesta a las alegaciones presentadas, así como los informes sectoriales de los diferentes organismos públicos.

"Nuestro equipo técnico está preparado para analizarlas todas, darles respuesta y valorar las aportaciones técnicas y científicas que puedan servir para mejorar el proyecto", explica el responsable de Mina Doade, José Luis Corbacho, según recoge la empresa en un comunicado recopilado por Europa Press.

De esta forma, una vez recibidas las alegaciones presentadas hasta el 2 de septiembre —último día del plazo—, la entidad realizará un balance de esta información e iniciará una nueva fase que incluirá la contestación a todas las alegaciones, así como la valoración de las observaciones y propuestas de mejora del proyecto.

La documentación presentada por Recursos Minerales de Galicia consta de más de 8.700 páginas agrupadas en más de cien documentos.

Compila los trabajos de decenas de profesionales entre ingenieros, geólogos, químicos, técnicos medioambientales, economistas, juristas y sociólogos reunidos en una veintena de grupos de investigación universitaria, empresas especializadas y equipos internos de Grupo Samca.

En este contexto, vecinos de Doade y la plataforma SOS Suido-Seixo entregaron más de 3.000 alegaciones al proyecto de Mina Doade, según informaron esta semana. Destacan que este resultado es "una muestra más" del "rechazo social" que genera el proyecto, que consideran "inviable técnicamente".