Vecinos de Doade (Ourense) entregan más de 3.000 alegaciones contra el proyecto de la mina

Vecinos de Doade (Ourense) y la plataforma SOS Suido-Seixo han entregado más de 3.000 alegaciones al proyecto de la Mina de Doade. Consideran que es una "muestra más" del "rechazo social" que genera el proyecto.

Según ha informado la plataforma en un comunicado, en las alegaciones "se ampara técnicamente" lo que ya denunciaron desde que tuvieron acceso a la documentación cuando salió publicado el 18 de julio de 2025 en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

"El proyecto es inviable técnicamente, no se garantizaron los derechos de las comunidades locales en cuanto al acceso a la información y se observa un conflicto de intereses gravísimo"; ha denunciado la plataforma.

SOS Suido-Seixo señala que ha entrado como accionista la empresa mixta de la Xunta, de la que forma parte Carlos Martínez Torres, exdirector de Recursos Minerales de Galicia y anterior responsable del proyecto Mina Doade.

Además, la plataforma ha advertido de que Carlos Martínez "fue contratado" por la Comisión Europea como "experto independiente" para asesorar sobre "la selección de los proyectos estratégicos europeos.

De esta forma, como recoge Europa Press, la plataforma hace un llamamiento a los ciudadanos para que estén atentos a las actividades y movilizaciones que se publicarán en redes.

"El proceso será largo e intentarán minar la moral por los intereses especulativos, pero tenemos la razón y la haremos valer: la problemática sobre el agua y a nivel ambiental que generaría la mina, no puede resolverse a la ligera, nuestro futuro no puede depender de una decisión política sin garantías legales, técnicas y ambientales", ha detallado la plataforma en el comunicado.