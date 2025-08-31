Herida una persona tras sufrir un accidente con un camión que transportaba cerdos en A Merca (Ourense)
El suceso tuvo lugar esta madrugada, y el camión acabó cayéndose por un terraplén marcha atrás
Una persona ha resultado herida tras verse involucrada en un accidente de tráfico con un camión que transportaba cerdos en el municipio ourensano de A Merca.
Según ha informado el 112, se tuvo constancia del suceso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, poco antes de las 5:30.
Indicaban que un camión de transporte de cerdos acabó cayendo marcha atrás por un terraplén cuando lo estaban cargando en una granja de A Merca. El camionero pudo salir del vehículo por sus propios medios.
Finalmente, la persona fue evacuada al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza, mientras que varios de los animales murieron y otros resultaron heridos en el accidente.
En el operativo han participado el 061, el GES de Terras de Celanova y los agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Civil de Tráfico.