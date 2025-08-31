Herida una persona tras sufrir un accidente con un camión que transportaba cerdos en A Merca (Ourense)

Una persona ha resultado herida tras verse involucrada en un accidente de tráfico con un camión que transportaba cerdos en el municipio ourensano de A Merca.

Según ha informado el 112, se tuvo constancia del suceso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, poco antes de las 5:30.

Indicaban que un camión de transporte de cerdos acabó cayendo marcha atrás por un terraplén cuando lo estaban cargando en una granja de A Merca. El camionero pudo salir del vehículo por sus propios medios.

Finalmente, la persona fue evacuada al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza, mientras que varios de los animales murieron y otros resultaron heridos en el accidente.

En el operativo han participado el 061, el GES de Terras de Celanova y los agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Civil de Tráfico.